Российский игровой движок Nau Engine будет поддерживать нейросети

Российский игровой движок Nau Engine, в который VK инвестирует 1 млрд рублей, находится в начальной стадии разработки. До конца года альфа-версия движка будет отдана в закрытое тестирование, также движок будет поддерживать использование нейросетей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе команды разработки движка.

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"В настоящий момент движок находится на начальной стадии разработки. Тестирование движка еще не доступно - идет процесс сбора заявок от разработчиков. Планируется, что до конца года альфа-версия продукта будет отдана в закрытое тестирование", - отметили в пресс-службе.

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В пресс-службе отметили, что по планам движок будет поддерживать языки программирования C++ и C# для написания бизнес-логики проектов. Также движок Nau Engine будет включать инструменты визуального программирования и zero-coding.

Помимо этого в движке планируется поддержка всех распространенных графических API (программных интерфейсов приложения), таких как DirectX12, Vulcan, Metal и графических технологий Ray Tracing и DLSS, добавили в пресс-службе. Кроме этого, в Nau Engine будет возможность применить нейросети для решения технологических задач.

"Движок будет адаптирован как для работы с самыми популярными нейросетями к моменту разработки этого функционала, так и подключению собственных. Мы будем идти в сторону легкого подключения как внешних решений на основе ИИ через API, так и интеграции внутрь движка в качестве дополнительных модулей, для этого будет SDK (набор инструментов для разработки программного обеспечения в одном устанавливаемом пакете", - пояснил ТАСС руководитель разработки Nau Engine Александр Мясищев, чьи слова передали в пресс-службе.

Он добавил, что движок будет поддерживать все распространенные операционные системы, включая Linux.

"Проекты, которые будут создаваться с помощью Nau Engine, будут доступны на всех игровых платформах. Мы также верим в Web-платформы как точку распространения игр в будущем и делаем все возможное, чтобы наш движок позволил разработчикам создавать продукты в том числе и на Web", - отметил Мясищев.