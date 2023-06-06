Apple представила устройство смешанной реальности Vision Pro по цене в 3500 долларов

Компания Apple представила новое устройство смешанной реальности под названием Apple Vision Pro. Оно поступит в продажу в 2024 году по цене в 3,499 долларов.

Управлять Apple Vision Pro можно будет движением глаз, жестами и голосовыми командами, включая помощницу Siri. Заявлены съёмный аккумулятор и работа батареи до двух часов.

Гарнитура позволит пользоваться различными приложениями, проверять уведомления, просматривать электронную почту и сайты, а также выполнять другие действия.

Устройство можно будет использовать и для игр — во время презентации как раз показали игровой опыт NBA 2K через Apple Arcade и с помощью геймпада. По словам компании, в день запуска гарнитуры будут доступны «сотни» игр.