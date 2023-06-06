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Microsoft оштрафовали на $ 20 млн за сбор информации с детских аккаунтов Xbox

Федеральная торговая комиссия США (FTC) требует от Microsoft выплатить штраф в размере $20 млн из-за незаконного сбора информации с детских аккаунтов Xbox.

Microsoft оштрафовали на $20 млн за сбор информации с детских аккаунтов Xbox
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Отмечается, что с 2015 по 2020 год Microsoft без согласия родителей собирала личные данные детей младше 13 лет, которые попытались завести учётную запись Xbox, но не завершили регистрацию. Все собранные данные корпорация хранила годами, а это нарушает закон о неприкосновенности частной жизни.

Предлагаемый нами приказ облегчает родителям защиту конфиденциальности своих детей на Xbox и ограничивает объём информации, которую Microsoft может собирать и хранить о детях.

У Microsoft есть право обжаловать решение комиссии в суде. Будет ли корпорация это делать, неизвестно.

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