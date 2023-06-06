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Джефф Кили: E3 совершила самоубийство, Summer Game Fest ни при чём

Ведущий игровых шоу и продюсер Джефф Кили посетил подкаст издания VGC и рассказал про отмену E3, популярность Summer Game Fest и многое другое. Также Кили ответил тем, кто считает, что именно из-за него погибла некогда крупнейшая игровая выставка.

Ведущий игровых шоу рассказал про отмену E3
© Чемпионат.com

Кили отметил, что E3 по большей части совершила самоубийство, а его выставка Summer Game Fest тут ни при чём. Более того, Джефф был большим фанатом E3 и именно из-за этого решил что-то предпринять.

Я думаю, что в какой-то степени E3 покончила с собой. Я понимаю, почему люди говорят, будто вина в Summer Game Fest, но я создал выставку, потому что видел, куда идёт E3.

По словам Кили, E3 была важной частью его жизни в течение 20 лет. Он посещал мероприятие каждый год с 1995-го, а Summer Game Fest он считает спасением летних презентаций.

Было душераздирающе видеть, как всё начинает разваливаться. Я думаю, у них была проблема с релевантностью, а затем у них также была проблема с участниками. Если бы мы не проводили Summer Game Fest, что бы произошло?

Summer Game Fest стартует 8 июня в 22:00 мск. Будет много анонсов и показов уже известных игр. Шоу продлится два часа или даже немного больше.

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