Разработчики игры Final Fantasy XVI «паникуют» из-за ее возможного провала

Один из главных игровых релизов 2023 года Final Fantasy XVI заставляет своих разработчиков – компанию Square Enix – «немного паниковать» из-за слабого результата на этапе предзаказа. Об этом сообщает издание The Gamer, ссылаясь на данные инсайдера Имрана Хана.

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Предзаказ Final Fantasy XVI открылся еще в декабре 2022 года. Хан утверждает, что по прошествию полугода перепродажи новинки сильно уступают результату предыдущей части – Final Fantasy XV. В Square Enix переживают даже несмотря на то, что Final Fantasy XVI доступна для покупки на меньшем числе платформ, чем в свое время была доступна Final Fantasy XV.

«Разумеется, это лишь предзаказы. В основном они полезны для оценки гарантированных продаж в первый день. Общие же продажи тайтла все еще могут всех удивить», – написал Хан.

По данным инсайдера, в Square Enix считают, что на плохом предзаказе Final Fantasy XVI, скорее всего, сказалась слабая маркетинговая кампания. Промах с Final Fantasy XVI может заставить разработчиков пересмотреть подход к рекламе своего следующего проекта Final Fantasy 7 Rebirth, релиз которого запланирован на ближайшую зиму.

The Gamer пишет, что на неудовлетворительных предзаказах могла сказаться и общая макроэкономическая ситуация в мире. В условиях кризиса многие люди стараются экономить на развлечениях, уделяя больше внимания товарам первой необходимости.