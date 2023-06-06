Бесплатные игры PS Plus за июнь уже можно скачать
Sony добавила в библиотеку PS Plus Essential три новые игры, которые уже могут добавить себе подписчики сервиса. Для скачивания доступны Trek to Yomi, Jurassic World Evolution 2 и NBA 2K23.
Trek to Yomi (PS4, PS5)
Двухмерный самурайский экшен в чёрно-белом стиле, в котором нужно за самурая Хироки прорываться сквозь врагов, чтобы защитить свой город.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Devolver Digital.
Jurassic World Evolution 2 (PS4, PS5)
Экономическая стратегия, в которой нужно развивать собственный парк с динозаврами. Проект выполнен в стиле франшизы «Парк Юрского периода».
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Frontier Developments
NBA 2K23 (PS4, PS5)
Самый популярный баскетбольный симулятор, в котором можно с головой погрузиться в любимый вид спорта с любимыми игроками.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат 2K Games.
Примерно в середине июня станут известны игры, которые пополнят PS Plus Extra и PS Plus Premium (Deluxe).