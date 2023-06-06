Бесплатные игры PS Plus за июнь уже можно скачать

Sony добавила в библиотеку PS Plus Essential три новые игры, которые уже могут добавить себе подписчики сервиса. Для скачивания доступны Trek to Yomi, Jurassic World Evolution 2 и NBA 2K23.

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Trek to Yomi (PS4, PS5)

Двухмерный самурайский экшен в чёрно-белом стиле, в котором нужно за самурая Хироки прорываться сквозь врагов, чтобы защитить свой город.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Devolver Digital.

Jurassic World Evolution 2 (PS4, PS5)

Экономическая стратегия, в которой нужно развивать собственный парк с динозаврами. Проект выполнен в стиле франшизы «Парк Юрского периода».

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Frontier Developments

NBA 2K23 (PS4, PS5)

Самый популярный баскетбольный симулятор, в котором можно с головой погрузиться в любимый вид спорта с любимыми игроками.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат 2K Games.