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В Steam бесплатно раздают стратегию Field of Glory 2 про Древний Рим

5 июня в Steam стартовала раздача Field of Glory 2 — стратегии от студии Byzantine Games. Игру можно забрать в том числе в России до 20:00 мск 8 июня.

В Steam бесплатно раздают стратегию Field of Glory 2 про Древний Рим
© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Slitherine Ltd. Права на видео принадлежат Slitherine Ltd.

Field of Glory 2 — пошаговая стратегия, действие которой разворачивается во времена возрождения Рима в период с 280 по 25 гг. до н.э. В игре представлены 48 наций с 86 исторически достоверными юнитами. Также в ней есть 12 исторических сценариев, рассказывающих о важнейших сражениях того времени.

Стратегия поступила в продажу осенью 2017 года и получила в основном положительные отзывы от пользователей. В Steam у игры 88% позитивных обзоров на основе 739 отзывов.

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