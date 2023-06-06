Российские разработчики показали славянский экшен в стиле Dark Souls и «Зельды»
Российская студия Gamega Games поделилась новым трейлером своей игры «Чернь». Это экшен-RPG в сеттинге альтернативной Руси IX века, которая была вдохновлена Dark Souls, а внешне немного напоминают мрачную The Legend of Zelda.
По словам авторов, игра имеет уникальный визуал за счет сочетания 2D и 3D графики.
Игрок берет на себя роль молодого воина, который теряет память и отправляется на поиски, чтобы раскрыть правду о своих пропавших товарищах и странном проклятии, которое осквернило его левую конечность.
«Чернь» — это про связь с природой, судьбу и древних богов. Система прокачки основывается на лучших детищах экшен-RPG. Gamega Games
Steam
Даты выхода у «Черни» пока нет. Игру можно добавить в список желаемого в Steam.