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Microsoft переведет презентации Xbox Games Showcase и Starfield Direct на русский язык

Компания Microsoft опубликовала информацию для зрителей презентаций Xbox Games Showcase и Starfield Direct, посвященных новинкам в области видеоигр. Согласно сообщению компании, оба мероприятия получат субтитры на русском языке.

Презентацию Xbox переведут на русский язык
© газета.ру

Отмечается, что субтитры на всех языках будут доступны к моменту начала прямых эфиров. В случае задержки перевода компания обещает добавить субтитры в записи трансляций в течение нескольких дней после презентаций.

Презентации будут транслироваться в высоком качестве: на YouTube — в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, на Twitch — в разрешении 1080p.

Xbox Games Showcase начнется 11 июня в 20:00 по московскому времени, сразу по окончанию этой презентации начнется Starfield Direct.

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