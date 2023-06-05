Презентацию Xbox переведут на русский язык

Компания Microsoft опубликовала информацию для зрителей презентаций Xbox Games Showcase и Starfield Direct, посвященных новинкам в области видеоигр. Согласно сообщению компании, оба мероприятия получат субтитры на русском языке.

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Отмечается, что субтитры на всех языках будут доступны к моменту начала прямых эфиров. В случае задержки перевода компания обещает добавить субтитры в записи трансляций в течение нескольких дней после презентаций.

Презентации будут транслироваться в высоком качестве: на YouTube — в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, на Twitch — в разрешении 1080p.