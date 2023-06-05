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На презентации Xbox и Starfield будут русские субтитры

Стали известны подробности о формате презентации новых игр Xbox Games Showcase от Microsoft и последующего за ней стрима, полностью посвящённого Starfield.

На презентации Xbox и Starfield будут русские субтитры
© Чемпионат.com

Трансляцию на YouTube можно будет посмотреть в формате 4К с 60 FPS, а при просмотре можно будет включить субтитры на нескольких языках, в том числе на русском и украинском.

Другие подробности, в том числе о содержании и длительности мероприятий, пока неизвестны. Ожидается, что Microsoft представит новые проекты игровых студий Xbox, а затем отдельно покажет процесс создания, подробности и новые геймплейные кадры Starfield.

Прямой эфир будет доступен как на YouTube, так и на Twitch (но только в 1080p и без субтитров). Начало трансляции — 11 июня в 20:00 мск.

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