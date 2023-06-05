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Для Diablo 4 уже делают два дополнения и новые сезоны

Завтра состоится полноценный релиз Diablo IV, которой остались очень довольны журналисты. Продюсер Род Фергюссон, назвавший игру возрождением франшизы, продолжает делиться с фанатами интересной информацией. В недавнем интервью стало известно, что для новинки уже готовят два дополнения.

Для Diablo 4 уже делают два дополнения и новые сезоны
© Игромания.ру

Род сказал, что разработка игры была задумана как марафон, а не спринт. Полноценный запуск даже не состоялся, но авторы уже заканчивают работу над первым сезоном, делают второй, трудятся над первым дополнением и запускают в разработку второе.

Команда также оглядывается на Diablo III. По её мнению, Blizzard не предоставила достаточного количества дополнительного контента в прошлой игре. Учитывая формат сервиса для четвёртой части, разработчики хотят исправить этот недостаток. Новые сезоны хотят делать глубже, богаче и с гораздо большим количеством контента.

Сезоны в новой Diablo будут проходить ежеквартально. Это даст время как разработчикам, так и игрокам, которые смогут увидеть весь контент и получить награды. Акцент будет сделан и на том, что покупки за реальные деньги будут лишь косметическими.

Также Фергюссон сказал, что легендарный «коровий уровень» из Diablo 2 не подходит для серьёзной тематики четвёртой части.

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