Основатель Mundfish проговорился об Atomic Heart 2
Роберт Багратуни, один из основателей студии Mundfish, принял участие в шоу "Кстати" от "VK Видео", в ходе которого он раскрыл первые детали продолжения игры Atomic Heart.
В беседе геймдизайнер сравнил игру с серией Fallout и заверил, что "во втором "Атомике" RPG-шности будет намного больше".
Ведущий передачи Гарик Харламов акцентировал на этом внимание, подчеркнув, что сиквелу быть.
Официально при этом игра Atomic Heart 2 не анонсировалась.
Первая часть шутера про альтернативный СССР вышла в феврале текущего года и получила теплый прием у игроков и критиков по всему миру.