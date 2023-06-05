Основатель Mundfish проговорился об Atomic Heart 2

Роберт Багратуни, один из основателей студии Mundfish, принял участие в шоу "Кстати" от "VK Видео", в ходе которого он раскрыл первые детали продолжения игры Atomic Heart.

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В беседе геймдизайнер сравнил игру с серией Fallout и заверил, что "во втором "Атомике" RPG-шности будет намного больше".

Ведущий передачи Гарик Харламов акцентировал на этом внимание, подчеркнув, что сиквелу быть.

Официально при этом игра Atomic Heart 2 не анонсировалась.