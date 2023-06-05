Слитый билд S.T.A.L.K.E.R. 2 устарел и не отражает нынешнее состояние игры

Слитый билд S.T.A.L.K.E.R. 2 устарел — он не отражает нынешнее состояние игры
Администраторы VK-сообщества «Вестник Того Самого Сталкера» провели анализ утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и предположили, что слитой версии как минимум больше года. То есть, она не отражает нынешнее состояние игры.
В качестве доводов о неактуальности билда приводят несколько аргументов. Во-первых, сюжетные персонажи и мир не соответствуют предыдущим утечкам. Во-вторых, в билде есть ролики с контентом, которого нет в самой сборке.
Был совсем недавно модифицирован самими разработчиками по неизвестной причине и перекомпилирован. Игровой мир явно старше мая 2022. В файлах билда есть актуальные материалы, и возможно есть еще ненайденные, но их процент и количество подсчитать на данный момент сложно. Появилось видео красивой аномалии из «Сталкер 2» — ее лучше обходить стороной
Датамайнеры отметили, в этой версии S.T.A.L.K.E.R. 2 была внедрена технология DLSS Frame Generation, которая вышла осенью 2022 года. Предполагается, что в руки игроков попал черновик для экспериментов разработчиков.
В качестве дополнения авторы опубликовали несколько скриншотов из «Сталкера 2».