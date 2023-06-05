Слитый билд S.T.A.L.K.E.R. 2 устарел и не отражает нынешнее состояние игры

Был совсем недавно модифицирован самими разработчиками по неизвестной причине и перекомпилирован. Игровой мир явно старше мая 2022. В файлах билда есть актуальные материалы, и возможно есть еще ненайденные, но их процент и количество подсчитать на данный момент сложно. Появилось видео красивой аномалии из «Сталкер 2» — ее лучше обходить стороной