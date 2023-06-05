Замогилье в Elden Ring могло называться по другому и имело квест с Гилбертом

Elden Ring вышла в 2022 году и быстро стала популярной среди поклонников игр From Software. Как оказалось, некоторые из привычных элементов были совсем другими на ранних этапах разработки. Датамайнер Sekiro Dubi в своём ролике рассказал о том, каким изначально было Замогилье.

В оригинале локация носит название Limgrave, но в ранней версии она могла называться Tenebrae («Мрак» в переводе с латинского). Многие знакомые игрокам персонажи вовсе отсутствовали, а на их месте были вырезанные NPC.

По расчётам датамайнера, в конце 2021 года, перед тестированием сетевых функций Elden Ring, из Tenebrae убрали квестовую цепочку Искупителя Гилберта. Персонаж должен был сражаться вместе с игроком против Рыцаря Горнила, который находился на месте нынешней арены с Блайдом Полуволком и рыцарем-ищейкой Дарривилом.