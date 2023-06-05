"Зельда" уже целый месяц лидирует в чартах Британии

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уже целый месяц лидирует в чартах Британии
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom продолжает доминировать в Великобритании. Несмотря на еженедельное падение продаж, игра удерживает первую строчку розничных чартов страны на протяжении целого месяца.
На данный момент Tears of the Kingdom — третья самая продаваемая игра серии в Великобритании. Проект уступает лишь Breath of the Wild (2017) и Twilight Princess (2006).
Вторую строчку на этой неделе Street Fighter 6, почти 80% тиража пришлось для PS5. Замкнула тройку FIFA 23, которую продолжают скупать любители футбола. В остальном чарт остался практически неизменным.
Чарт продаж Британии с 28 мая по 3 июня
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Street Fighter 6 (новинка)
- FIFA 23
- Hogwarts Legacy
- Mario Kart 8: Deluxe
- Star Wars Jedi: Survivor
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Animal Crossing: New Horizons
- GTA V
- Nintendo Switch Sports.