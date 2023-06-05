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The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom уже целый месяц лидирует в чартах Британии

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom продолжает доминировать в Великобритании. Несмотря на еженедельное падение продаж, игра удерживает первую строчку розничных чартов страны на протяжении целого месяца.

"Зельда" уже целый месяц лидирует в чартах Британии
© Чемпионат.com

На данный момент Tears of the Kingdom — третья самая продаваемая игра серии в Великобритании. Проект уступает лишь Breath of the Wild (2017) и Twilight Princess (2006).

Вторую строчку на этой неделе Street Fighter 6, почти 80% тиража пришлось для PS5. Замкнула тройку FIFA 23, которую продолжают скупать любители футбола. В остальном чарт остался практически неизменным.

Чарт продаж Британии с 28 мая по 3 июня

  1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  2. Street Fighter 6 (новинка)
  3. FIFA 23
  4. Hogwarts Legacy
  5. Mario Kart 8: Deluxe
  6. Star Wars Jedi: Survivor
  7. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  8. Animal Crossing: New Horizons
  9. GTA V
  10. Nintendo Switch Sports.
18+
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