В файтинг Street Fighter 6 сыграло уже более 1 млн человек

1 июня состоялся релиз Street Fighter 6 — продолжения культовой серии файтингов от компании Capcom. Проект получил высочайшие оценки от критиков и ещё до выхода считался одним из претендентов на лучший экшен года.

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Спустя четыре дня после релиза разработчики объявили, что в файтинг сыграло больше 1 млн человек. Это отличный результат для проекта — в честь достижения столь важной цифры авторы приготовили геймерам внутриигровой подарок. Общие продажи серии тем временем преодолели отметку в 50 млн копий.