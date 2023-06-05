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В файтинг Street Fighter 6 сыграло уже более 1 млн человек

1 июня состоялся релиз Street Fighter 6 — продолжения культовой серии файтингов от компании Capcom. Проект получил высочайшие оценки от критиков и ещё до выхода считался одним из претендентов на лучший экшен года.

В файтинг Street Fighter 6 сыграло уже более 1 млн человек
© Чемпионат.com

Спустя четыре дня после релиза разработчики объявили, что в файтинг сыграло больше 1 млн человек. Это отличный результат для проекта — в честь достижения столь важной цифры авторы приготовили геймерам внутриигровой подарок. Общие продажи серии тем временем преодолели отметку в 50 млн копий.

Ранее Street Fighter 6 добилась ещё одного важнейшего достижения — проект стал самым популярным файтингом в Steam. Пиковый онлайн игры на платформе Valve составляет 70573 человека: это в два раза больше ближайшего преследователя в лице Mortal Kombat 11.

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