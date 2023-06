В Сеть попал геймплей невышедшей Need for Speed: Most Wanted 2

Need for Speed: Most Wanted вышла в 2005-м, и публика встретила ее довольно тепло. Позже разработчики из EA Black Box отменили прямое продолжение и решили сделать ремейк успешной первой части. Так, на свет появилась Need for Speed: Most Wanted 2012, которая, в свою очередь, была встречена аудиторией весьма неоднозначно.