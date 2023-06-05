В Сеть попал геймплей невышедшей Need for Speed: Most Wanted 2

Need for Speed: Most Wanted вышла в 2005-м, и публика встретила ее довольно тепло. Позже разработчики из EA Black Box отменили прямое продолжение и решили сделать ремейк успешной первой части. Так, на свет появилась Need for Speed: Most Wanted 2012, которая, в свою очередь, была встречена аудиторией весьма неоднозначно.

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После такого громкого провала о продолжении не могло идти и речи, но недавно в Сеть попали короткие ролики, демонстрирующие геймплей отмененного сиквела. Именно такой могла стать прямая наследница сверхуспешной Need for Speed: Most Wanted.