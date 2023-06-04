Эксперты назвали System Shock Remake одним из лучших ремейков в истории

Ремейк System Shock вышел на консолях и ПК 30 мая. Специалист Digital Foundry Джон Линнеман уже его протестировал. Он заявил, что это одно из лучших игровых переосмыслений в истории. Он сравнил проект с оригинальной игрой, а также оценил его техническое состояние.

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Авторы ремейка умудрились и сохранить уникальную эстетику оригинальной System Shock, и добавить в неё современную графику. Линнеман высоко оценил, насколько тщательно разработчики воссоздали каждую локацию, придав им современное освещение и детализацию.

DIGITAL FOUNDRY

Визуально ремейк System Shock сочетает в себе пиксельные текстуры с PBR-материалами. Таким образом, студии Nightdive Studios удалось создать уникальный визуальный стиль.

Пока у ремейка System Shock есть одна незначительная проблема — из-за компиляции шейдеров он изредка подтормаживает. При этом на средних по мощности ПК он спокойно держит 60 FPS и высокое разрешение.

DIGITAL FOUNDRY

Линнеман также похвалил геймдизайн, в частности, подход к проектированию меню инвентаря. Он стал более удобным и современным, но при этом таким же «навороченным», каким был в оригинальной игре.

Технический разбор ремейка System Shock от Digital Foundry