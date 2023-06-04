Gaimin Gladiators и Evil Geniuses отобрались на The International 2023 по Dota 2
Европейская Gaimin Gladiators и перуанская Evil Geniuses гарантировали себе участие в чемпионате мира The International 2023 по киберспортивной дисциплине Dota 2.
Обе команды набрали необходимое количество баллов, чтобы точно остаться в топ-12 мирового рейтинга Dota Pro Circuit по итогам этого сезона. GG и EG заняли как минимум вторые места в своих региональных лигах и получили по 300 очков.
Ранее путёвку на главный турнир года получила Team Liquid. Ещё девять участников TI12 определятся по итогам региональных лиг и глобального чемпионата Bali Major 2023 в конце июня.
The International 2023 по Dota 2 состоится с 14 по 29 октября в Сиэтле, финальные матчи первенства мира примет стадион «Клаймэт Пледж-арена».