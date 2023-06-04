Gaimin Gladiators и Evil Geniuses отобрались на The International 2023 по Dota 2

Европейская Gaimin Gladiators и перуанская Evil Geniuses гарантировали себе участие в чемпионате мира The International 2023 по киберспортивной дисциплине Dota 2.

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Обе команды набрали необходимое количество баллов, чтобы точно остаться в топ-12 мирового рейтинга Dota Pro Circuit по итогам этого сезона. GG и EG заняли как минимум вторые места в своих региональных лигах и получили по 300 очков.

Ранее путёвку на главный турнир года получила Team Liquid. Ещё девять участников TI12 определятся по итогам региональных лиг и глобального чемпионата Bali Major 2023 в конце июня.