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Gaimin Gladiators и Evil Geniuses отобрались на The International 2023 по Dota 2

Европейская Gaimin Gladiators и перуанская Evil Geniuses гарантировали себе участие в чемпионате мира The International 2023 по киберспортивной дисциплине Dota 2.

Gaimin Gladiators и Evil Geniuses отобрались на The International 2023 по Dota 2
© Чемпионат.com

Обе команды набрали необходимое количество баллов, чтобы точно остаться в топ-12 мирового рейтинга Dota Pro Circuit по итогам этого сезона. GG и EG заняли как минимум вторые места в своих региональных лигах и получили по 300 очков.

Ранее путёвку на главный турнир года получила Team Liquid. Ещё девять участников TI12 определятся по итогам региональных лиг и глобального чемпионата Bali Major 2023 в конце июня.

The International 2023 по Dota 2 состоится с 14 по 29 октября в Сиэтле, финальные матчи первенства мира примет стадион «Клаймэт Пледж-арена».

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