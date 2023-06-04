Геймеры раскритиковали Street Fighter за несоответствие современным стандартам

Street Fighter 6 подверглась критике за откровенный наряд персонажа Камми
После выхода Street Fighter 6 часть геймеров оказалась недовольна сексуализацией некоторых персонажей, в том числе из-за откровенного костюма персонажа Камми. Об этом сообщает портал Playground.
Отмечается, что изначально Камми носит более «скромный» наряд, однако в игре есть возможность разблокировать костюм, состоящий из зеленого купальника, белых перчаток и ботинок. Некоторые игроки посчитали, что такой наряд является слишком откровенным для игры про единоборства и не соответствует современным стандартам приличия и уважения к женщинам.
Разработчики игры пока не комментировали ситуацию. Вероятно, они не станут удалять открываемый костюм для Камми.
Премьера файтинга Street Fighter 6 состоялась 2 июня на ПК и консолях PlayStation 4 и 5, а также Xbox Series X/S.