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Street Fighter 6 подверглась критике за откровенный наряд персонажа Камми

После выхода Street Fighter 6 часть геймеров оказалась недовольна сексуализацией некоторых персонажей, в том числе из-за откровенного костюма персонажа Камми. Об этом сообщает портал Playground.

Геймеры раскритиковали Street Fighter за несоответствие современным стандартам
© Газета.Ru

Отмечается, что изначально Камми носит более «скромный» наряд, однако в игре есть возможность разблокировать костюм, состоящий из зеленого купальника, белых перчаток и ботинок. Некоторые игроки посчитали, что такой наряд является слишком откровенным для игры про единоборства и не соответствует современным стандартам приличия и уважения к женщинам.

Разработчики игры пока не комментировали ситуацию. Вероятно, они не станут удалять открываемый костюм для Камми.

Премьера файтинга Street Fighter 6 состоялась 2 июня на ПК и консолях PlayStation 4 и 5, а также Xbox Series X/S.

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