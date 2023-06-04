Геймеры раскритиковали Street Fighter за несоответствие современным стандартам

После выхода Street Fighter 6 часть геймеров оказалась недовольна сексуализацией некоторых персонажей, в том числе из-за откровенного костюма персонажа Камми. Об этом сообщает портал Playground.

Отмечается, что изначально Камми носит более «скромный» наряд, однако в игре есть возможность разблокировать костюм, состоящий из зеленого купальника, белых перчаток и ботинок. Некоторые игроки посчитали, что такой наряд является слишком откровенным для игры про единоборства и не соответствует современным стандартам приличия и уважения к женщинам.