В GTA 5 добавят возможность, которой не хватало почти 10 лет

В начале июня Rockstar рассказала о новом дополнении для GTA Online под названием San Andreas Mercenaries. В нём игроки вступят в противостояние с компанией «Мерриуэзер секьюрити», которая решила избавиться от конкурентов в Южном Сан-Андреасе. Расширение выйдет уже 13 июня.

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Игроки сразу же обратили внимание на другое важнейшее нововведение — вместе с релизом дополнения в игре можно будет настроить управление бегом. Если сейчас для быстрого продолжительного перемещения необходимо периодически нажимать кнопку ускорения, то совсем скоро её можно будет просто зажать.