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В GTA 5 добавят возможность бегать по зажатию кнопки — спустя почти 10 лет после релиза

В начале июня Rockstar рассказала о новом дополнении для GTA Online под названием San Andreas Mercenaries. В нём игроки вступят в противостояние с компанией «Мерриуэзер секьюрити», которая решила избавиться от конкурентов в Южном Сан-Андреасе. Расширение выйдет уже 13 июня.

В GTA 5 добавят возможность, которой не хватало почти 10 лет
© Чемпионат.com

Игроки сразу же обратили внимание на другое важнейшее нововведение — вместе с релизом дополнения в игре можно будет настроить управление бегом. Если сейчас для быстрого продолжительного перемещения необходимо периодически нажимать кнопку ускорения, то совсем скоро её можно будет просто зажать.

Таким образом, Rockstar добавит столь важную функцию спустя почти 10 лет после релиза игры — проект вышел в сентябре 2013 года. С тех пор компанию множество раз критиковали за необходимость постоянно нажимать одну и ту же кнопку для бега: по этой теме геймеры создавали мемы, жаловались в соцсетях и даже рассказывали о способах обхода проблемы.

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