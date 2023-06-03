Российские аккаунты Battle.net больше не могут получать подарки из других регионов

Зарегистрированные на Россию и Белоруссию учётные записи Battle.net больше не могут принимать подарки от друзей с заграничных аккаунтов. Ограничение распространяется на различные услуги вроде переноса персонажа и смены имени или фракции в World of Warcraft, а также на игры, включая свежую Diablo 4. И на дополнения.

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При попытке подарить контент другу из России или Белоруссии появляется сообщение «Ваш друг не может получить этот подарок».

При этом код для отправки Diablo 4 создать невозможно, но ещё есть возможность передавать с помощью кодов другой контент — но только на не привязанные к аккаунтам электронные почты.