Утекли первые скриншоты Cities: Skylines 2
Один из пользователей Reddit опубликовал на форуме слитые скриншоты градостроительного симулятора Cities: Skylines 2. На изображениях — высокие здания и вид больших городов.
Скриншоты Cities: Skylines 2
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Paradox анонсировала Cities: Skylines 2 в марте этого года. Игра выйдет до конца года на ПК, PS5 и Xbox Series. Подписчики Game Pass получат её бесплатно. Точную дату релиза авторы обещают назвать в ближайшем будущем.
Cities: Skylines 2 создают как стратегию нового поколения с использованием новых технических особенностей. Геймплей станет ещё больше опираться на песочницу, а среди нововведений ожидается «полностью реализованные системы транспорта и экономики». Неизвестно только, будет ли мультиплеер в каком-то виде.