Утекли первые скриншоты Cities: Skylines 2

Один из пользователей Reddit опубликовал на форуме слитые скриншоты градостроительного симулятора Cities: Skylines 2. На изображениях — высокие здания и вид больших городов.

© чемпионат

Скриншоты Cities: Skylines 2

чемпионат

Paradox анонсировала Cities: Skylines 2 в марте этого года. Игра выйдет до конца года на ПК, PS5 и Xbox Series. Подписчики Game Pass получат её бесплатно. Точную дату релиза авторы обещают назвать в ближайшем будущем.