Для компьютеров Apple анонсировали популярную на PlayStation игру

Приключенческая игра про кота Stray выйдет для компьютеров Apple в 2023 году. Об этом сообщает портал MacRumors.

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Вышедшая летом 2022 года Stray ранее была доступна только на компьютерах под управлением Windows и консолях PlayStation. В ней игрокам нужно управлять бездомным котом, который проваливается в подземный город, заполненный роботами и мутантами.

Выход игры на Mac стал возможным благодаря программному обеспечению Metal 3 и технологии MetalFX. Отмечается, что Stray будет доступен только на компьютерах на базе чипов Apple M1 и M2.