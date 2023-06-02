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MacRumors: игра про кота Stray выйдет для компьютеров Apple в 2023 году

Приключенческая игра про кота Stray выйдет для компьютеров Apple в 2023 году. Об этом сообщает портал MacRumors.

Для компьютеров Apple анонсировали популярную на PlayStation игру
© газета.ру

Вышедшая летом 2022 года Stray ранее была доступна только на компьютерах под управлением Windows и консолях PlayStation. В ней игрокам нужно управлять бездомным котом, который проваливается в подземный город, заполненный роботами и мутантами.

Выход игры на Mac стал возможным благодаря программному обеспечению Metal 3 и технологии MetalFX. Отмечается, что Stray будет доступен только на компьютерах на базе чипов Apple M1 и M2.

Дата выхода проекта пока не раскрывается. Известно лишь, что Stray появится на Mac в 2023 году. В начале июня на компьютерах Apple также состоялся релиз игры No Man's Sky, которая вышла на ПК и консолях еще в августе 2016 года.

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