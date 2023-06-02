Эксперты протестировали производительность Diablo 4 на разных видеокартах

Специалисты издания Tom’s Hardware протестировали игру Diablo 4 на 20 видеокартах и поделились подробной статистикой.

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Diablo 4 — разрешение 720p/1080p. Низкая производительность

По заверению экспертов, NVIDIA GTX 670 2 ГБ спокойно выдаёт полноценное разрешение 720p в стабильных 60 FPS. GTX 780 с 3 ГБ видеопамяти тянет 1080p.

Tom's Hardware

Diablo 4 — разрешение 1080p. Средняя производительность

На средних настройках с Diablo 4 легко справляются видеокарты RTX 3080 и RX 6900 XT. Они спокойно выдают стабильное разрешение 1080p. RTX 4060 Ti и остальные чипы 40-й серии справляются с игрой без каких-либо проблем. Карты GTX 970, RX 570 4 ГБ и выше выдают более 60 FPS.

Tom's Hardware

Diablo 4 — разрешение 1080p. Высокая производительность

На высокой производительности видеокарты объёмом памяти менее 6 ГБ не справляются с игрой в разрешении 1080p.

GTX 1660 Super тянет Diablo 4 так же, как и RTX 3050, GTX 1060 6 ГБ и GTX 970 — они выдают до 30 FPS, но карты с 3 ГБ видеопамяти, например, GTX 780, временами начинают давать сбои, просаживая игру до 20 FPS.

Tom's Hardware

Diablo 4 — разрешение 1440p. Сверхвысокая производительность

GTX 1660 Super в режиме сверхвысокой производительности выдаёт чуть меньше 60 FPS. А RTX 3050 и выше всё ещё могут разогнаться до 60 FPS — с периодическими просадками.

RX 7600 и выше легко дают 60 FPS, а RTX 4070 Ti в среднем выдаёт в игре 120 FPS. Intel Arc A750 и A770 Limited Edition также справляются с разрешением 1440p Ultra.

Tom's Hardware

Diablo 4 — разрешение 4K. Сверхвысокая производительность

RTX 4060 Ti на ультранастройках выдаёт 60 FPS, изредка проседая до 48 FPS. Другие карты серии RTX 40 (4070 и выше) тоже легко справляются с игрой в разрешении 4К.

GTX 1660 Super и более новые карты легко тянут игру на «ультрах», но в 30 FPS. К сожалению, GTX 1060 c 6 ГБ на такие настройки уже не хватает.

Tom's Hardware

Diablo 4 — разрешение 4K. Повышенная производительность

При апскейлинге почти все карты серии RTX тянут игру выше 30 FPS, но карта GTX 1060 по-прежнему не может выдать 30 FPS.