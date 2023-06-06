Подборка лучших модов PvP для Minecraft

Minecraft не слишком приспособлена для соревновательных сражений между игроками, но это не мешает некоторым геймерам горячо увлекаться PvP. Другой вопрос, что оно может стать гораздо лучше, если заранее поставить некоторые моды. Мы собрали пятерку самых полезных.

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LabyMod

LabyMod включает в себя пакет необязательных, но весьма приятных удобств для тех, кто предпочитает соревновательные режимы. Например, поддержку интеграции TeamSpeak, улучшенные анимации, браузер серверов и косметические предметы — от скинов до жестов.

Better PvP

Better PvP предоставляет игроку информацию, которая не очень нужна в обычных мирах Minecraft, но очень помогает в PvP. Так, модификация показывает точные значения получаемого урона, таймеры баффов и дебаффов. Кроме того, Better PvP предлагает более удобный бег и режим скрытности, мини-карту (и интерактивные отметки на ней), настройки клавиш управления и многое другое.

Keystrokes

Keystrokes — весьма специфический, но полезный мод, который показывает пользователю точную информацию о нажатиях клавиш. На мини-клавиатуре на экране высвечиваются активные и неактивные клавиши, а также пинг. Мелочь, однако эти данные помогают понять, все ли работает корректно при большой задержки, плюс ради ценной информации не нужно выходить в главное меню и залезать в настройки.

Custom Crosshair Mod

Прицел — невероятно важная вещь в любой соревновательной игре от первого лица, и Minecraft не исключение. Если вам не нравится стандартный интерфейс, то мод Custom Crosshair Mod позволит настроить прицел как угодно: хоть взять готовый, позаимствованный из какой-либо другой игры, хоть нарисовать собственный в мини-редакторе.

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