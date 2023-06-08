Игры про Дикий Запад: лучшие игры-вестерны про ковбоев

Жанр вестернов потерял былую популярность в фильмах и кино, но продолжает развиваться в формате видеоигр, причем в самых разных направлениях. Мы собрали список из пяти лучших игр про Дикий Запад на любой вкус: от шутеров до стратегий.

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Desperados III

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Серия Desperados в свое время стояла у истоков жанра тактических стратегий, и третья часть напомнила публике, почему франшиза заслуживает своего культового статуса. Ковбою Джону Куперу и его банде предстоит пройти множество испытаний, где все решает смекалка, хитрость и слаженная командная работа. Desperados III стоит оценить каждому поклоннику скрытности и хороших тактических головоломок — да и вестерн из игры получился отличный.

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Hard West

Hard West — ярчайший представитель жанра «странного Запада», который смешивает исторические элементы традиционных вестернов и всяческую мистику. Игроку предстоит отстреливаться не только от бандитов, но и от демонов, мертвецов и прочей нечисти, тогда как обычная 52-карточная колода наделяет персонажей уникальными способностями — если, конечно, собрать покерную комбинацию. Hard West весьма бюджетный проект, однако несмотря на это игра собрала вокруг себя сообщество преданных поклонников.

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Call of Juarez: Gunslinger

Серия Call of Juarez долго не могла определиться, к каким же вестернам она больше склоняется, но Gunslinger поставила жирную точку в этом внутреннем противоречии. Если вестерны, то однозначно спагетти — смешные, пафосные и крайне зрелищные. Она играется как аркадный шутер старой школы: проходя линейные уровни игроку нужно набивать продолжительные комбо, а темп игры не замедляется ни на мгновение.

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West of Loathing

West of Loathing — один из тех редких случаев, когда комедия получается не просто смешной: она регулярно способна рассмешить в голос. Представьте, что «Монти Пайтон» написали сюжет для спагетти-вестерна, и получится West of Loathing. Пародийная RPG, где идиотские каламбуры и сюрреальный юмор сочетаются с действительно занятными ролевыми системами, огромным, глубоко проработанным миром и интересными головоломками. Недостаток только один: без хорошего знания английского языка вы не сможете оценить комедийное дарование разработчиков.

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Red Dead Redemption 2

Наконец, Red Dead Redemption 2 вряд ли нуждается в представлении. Если вы ищете большой, красивый, отлично написанный вестерн, то лучше игры просто не найти. История Артура Моргана и его банды разбойников на закате эпохи Дикого Запада способна растрогать, рассмешить и заставить крепко задуматься о жизни. Мир ощущается таким живым, что многие геймеры обожают просто ездить на лошади по лесам, прериям и горам, наслаждаясь пейзажами. Ну а те, кого интересует геймплей, найдут для себя все типично «вестерновые» занятия: от ограбления поездов и дилижансов до охоты, рыбалки, покера и блэкджека.