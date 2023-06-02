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Honkai Star Rail заработала за май более $ 81 млн — в 2,5 раза больше Genshin Impact

Аналитическое агентство Sensor Tower опубликовало данные о доходах гача-игр на мобильных устройствах за предыдущий месяц.

Honkai: Star Rail заработала за май в 2,5 раза больше Genshin Impact
© Чемпионат.com

В мае лидерство захватили две игры от студии HoYoverse — Honkai: Star Rail и Genshin Impact. При этом новинка про космос набрала в четыре раза больше, чем в апреле, и обогнала Геншин почти в 2,5 раза.

Honkai заработал $ 81 млн за первый полный месяц: тем не менее это меньше, чем Genshin Impact, который в 2021 и 2022 годах каждый отчётный период приносил авторам в среднем по $ 100 млн.

На третьем месте расположился шутер Nikke: Goddess of Victory от Level Infinite.

7 июня в Honkai Star Rail выйдет обновление 1.1 — в игру добавят трёх новых персонажей, а также сюжетные задания и временные ивенты.

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