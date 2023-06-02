Honkai: Star Rail заработала за май в 2,5 раза больше Genshin Impact

Аналитическое агентство Sensor Tower опубликовало данные о доходах гача-игр на мобильных устройствах за предыдущий месяц.

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В мае лидерство захватили две игры от студии HoYoverse — Honkai: Star Rail и Genshin Impact. При этом новинка про космос набрала в четыре раза больше, чем в апреле, и обогнала Геншин почти в 2,5 раза.

Honkai заработал $ 81 млн за первый полный месяц: тем не менее это меньше, чем Genshin Impact, который в 2021 и 2022 годах каждый отчётный период приносил авторам в среднем по $ 100 млн.

На третьем месте расположился шутер Nikke: Goddess of Victory от Level Infinite.