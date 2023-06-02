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Capcom выясняет, переиздание какой Resident Evil игроки хотят увидеть следующим

В начале июня Capcom запустила новый опрос на своём официальном сайте по поводу вселенной Resident Evil. Компания интересуется, что ещё интересно поклонникам серии, помимо видеоигр, включая фильмы, сериалы, новеллы и другой медиаконтент.

Capcom выясняет, переиздание какой Resident Evil игроки хотят увидеть следующим
© Чемпионат.com

Судя по всему, одна из целей опроса — отследить актуальный интерес аудитории после выхода ремейка Resident Evil 4. Компания наверняка совсем скоро перейдёт к работе над переосмыслением следующей части культовой серии, которой может стать как Resident Evil 5, так и Code Veronica, которая продолжает историю второй номерной игры.

Инсайдеры ранее заявляли, что основная команда Capcom уже работает над Resident Evil 9. Когда состоится релиз проекта и на чём он выйдет, пока неизвестно.

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