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Житель США ограбил магазин с помощью пистолета из игры Duck Hunt

По информации издания Eyewitness Views, полиция Северной Каролины задержала 25-летнего Дэвида Далесандро по обвинению в ограблении магазина. Во время нападения он использовал пистолет от видеоигры Duck Hunt.

Житель США ограбил магазин с помощью пистолета из игры Duck Hunt
© Чемпионат.com

Чтобы не вызвать подозрений и показаться более серьёзным, Дэвид перекрасил пистолет в чёрный цвет, после чего совершил грабёж в размере $ 300. Преступник носил маску, парик и толстовку с капюшоном — это его и погубило.

По характерным признакам полицейские быстро обнаружили и поймали Дэвида. Ему наверняка будет грозить какое-нибудь наказание, но пока что информации об этом нет.

Фото пистолета

Eyewitness Views

Судя по всему, замаскировать пистолет действительно удалось, поскольку продавец ничего не заподозрил и передал деньги грабителю.

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