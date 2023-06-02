Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас

Поздравляем с наступлением лета! Июнь обещает стать необычайно жарким месяцем для игровой индустрии, хотя ранний релиз Diablo IV, предсказуемо, не прошел без проблем. Ну а мы, тем временем, собрали традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store на этой неделе раздают Midnight Ghost Hunt: соревновательные прятки, где команда охотников за привидениями пытается отыскать призраков, замаскировавшихся под безобидные предметы. Да, прямо как в режиме Prop Hunt для Garry’s Mod, только на этот раз привидения, если они продержатся в живых достаточно долго, смогут объявить охоту на самих охотников. Midnight Ghost Hunt можно бесплатно забрать до 8 июня.

Epic Games Store

Студия DONTNOD Entertainment, известная по серии Life is Strange, внезапно начала в Steam бесплатную раздачу Tell Me Why — паранормального триллера о близнецах, вернувшихся в родной город, чтобы разобраться в тайнах своего прошлого. Им предстоит вновь пережить воспоминания из тяжелого детства, разобраться в себе и отношениях друг с другом. Оценить Tell Me Why бесплатно можно до 1 июля, однако игра официально недоступна российским пользователям Steam.

Steam

End of Dream — бесплатный пролог Quasimorph, пошаговой roguelite-стратегии о наемнике, который исследует космические корабли заброшенные лаборатории и базы по заказу могущественных корпораций. Грамотный менеджмент ресурсов, предусмотрительность и умение импровизировать помогут вам вернуться домой живым, а если нет, то не страшно — всегда можно подготовить другого клона.

Steam

Маленькая дзен-головоломка о человеке с неуемной тягой к перфекционизму: ему нужно, чтобы все лежало строго на своих местах, и чтобы геометрические формы дополняли друг друга. Поэтому игроку предстоит разворачивать канализационные люки под нужным углом, поворачивать напольные плитки и поправлять рамки в картинных галереях.

Steam

Наконец, Midnight Witch — визуальная новелла в жанре психологического хоррора о школьниках, чьей новой учительницей стала ведьма. Правда, совсем не добрая ведьма из детских сказок: она заперла детей в кабинете, и теперь им необходимо найти способ выбраться, пока еще не стало слишком поздно.