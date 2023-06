Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас

Студия DONTNOD Entertainment, известная по серии Life is Strange, внезапно начала в Steam бесплатную раздачу Tell Me Why — паранормального триллера о близнецах, вернувшихся в родной город, чтобы разобраться в тайнах своего прошлого. Им предстоит вновь пережить воспоминания из тяжелого детства, разобраться в себе и отношениях друг с другом. Оценить Tell Me Why бесплатно можно до 1 июля, однако игра официально недоступна российским пользователям Steam.