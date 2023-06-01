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Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали утечку игры на торренты

После слива игрового билда S.T.A.L.K.E.R. 2 студия GSC Game World опубликовала официальное обращение к аудитории. По заверению авторов, они смогли выявить уязвимость, из-за которой русские хакеры атаковали их в течении полутора лет.

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали утечку игры на торренты
© Чемпионат.com

GSC Game World также порекомендовала геймерам не играть и никуда не выкладывать слитый билд. Потому что он предназначен исключительно для тестирования и может испортить впечатления от финальной версии игры.

Хотя эти материалы используются только в целях тестирования и не готовы к выпуску, эти утечки могут испортить вам впечатление от самостоятельного исследования Зоны.

Разработчики напомнили, что ценят поддержку и любовь фанатов вселенной S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R. 2 должна поступить в продажу до конца 2023 года на ПК и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.

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