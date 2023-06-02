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Для компьютерных клубов в России появились отдельные лицензии

С 1 июня деятельность компьютерных клубов в России будет регламентировать отдельный пункт общероссийских классификаторов видов экономической деятельности. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе ФКС России.

Для компьютерных клубов в России появились отдельные лицензии
© Чемпионат.com

Федерация компьютерного спорта инициировала появление нового ОКВЭД для упрощения работы сферы, что отмечает руководитель ведомства Дмитрий Смит:

Ранее компьютерным клубам приходилось регистрироваться как, например, кафе или интернет-провайдеру, получать соответствующие лицензии, которые, по сути, для этого бизнеса избыточны.

По словам президента ФКС России, теперь владельцы клубов смогут указывать, что занимаются организацией досуга с помощью цифровых и компьютерных технологий — это должно упростить формат работы таких заведений.

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