Слитый билд S.T.A.L.K.E.R. 2 смогли запустить

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Энтузиасты с Discord-сервера RedProjects нашли способ поиграть в слитый билд S.T.A.L.K.E.R. 2. Они презентовали ключ расшифровки, который позволяет запустить игру. Об этом рассказали администраторы сообщества «Вестник Того Самого Сталкера».

Решили вопрос расшифровки энтузиасты с Discord-сервера RedProjects. Все желающие уже могут поиграть и просмотреть модели через Umodel/Fmodel.

В Сети уже стримят этот билд, также уже можно найти скриншоты игры. О том, что в Сеть слили игровой билд, администрация «Вестника Того Самого Сталкера» сообщила вчера.