Мультиплеер GTA 6 может разочаровать игроков — Take-Two решила сэкономить
Авторитетный инсайдер Tez2 сообщил, что мультиплеер GTA 6 может стать разочарованием для фанатов игры, так как пару лет назад Take-Two отклонила предложение создать выделенные онлайн-сервера.
Компания сочла такой подход «запредельно затратным», но фанаты надеются, что Take-Two поменяет решение. Ведь если многопользовательский режим в GTA 6 будет реализован по более дешевой системе P2P, то игра будет страдать от читеров, как и GTA Online.
Ранее инсайдер сообщил, что некоторые миссии в GTA 6 могут пройти на острове Куба.