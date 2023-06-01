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Мультиплеер GTA 6 может разочаровать игроков — Take-Two решила сэкономить

Авторитетный инсайдер Tez2 сообщил, что мультиплеер GTA 6 может стать разочарованием для фанатов игры, так как пару лет назад Take-Two отклонила предложение создать выделенные онлайн-сервера.

Мультиплеер GTA 6 может разочаровать игроков
© Cq.ru

Компания сочла такой подход «запредельно затратным», но фанаты надеются, что Take-Two поменяет решение. Ведь если многопользовательский режим в GTA 6 будет реализован по более дешевой системе P2P, то игра будет страдать от читеров, как и GTA Online.

Ранее инсайдер сообщил, что некоторые миссии в GTA 6 могут пройти на острове Куба.

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