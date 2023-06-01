Гайд по Diablo IV для новичков: 10 полезных советов

Релиз Diablo IV уже совсем близко: 2 июня геймеры, предзаказавшие делюкс-издание игры, получат ранний доступ к Санктуарию. По этому случаю портал GameSpot подготовил полезные советы для новичков.

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Продавайте и разбирайте предметы в равной степени

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Когда вы доберетесь до эндгейма, вопрос денег перестанет стоять остро, но на первых порах вы можете почувствовать дефицит золота. Добравшись до главного города в первом акте сюжета, вы откроете способность разбирать ненужные предметы на материалы, которые используются для прокачки экипировки. Прокачка оружия и брони требует не только материалов, но и золота, поэтому не разбирайте весь мусор каждый раз. Попробуйте продавать лишние предметы каждый третий визит к броннику, и разбирать их все остальное время.

Держите драгоценные камни в хранилище

Менеджмент инвентаря всегда был важной частью Diablo, и четвертая часть — не исключение. Даже при условии, что каждый предмет занимает всего один слот, есть один тип предметов, который рискует быстро забить ваш инвентарь — камни. Драгоценные камни бывают разных цветов и степеней качества, и каждый из них занимает отдельный слот в инвентаре. Вы точно не захотите продать их, поэтому лучше просто складируйте драгоценности в хранилище, пока они не понадобятся.

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Внимательно читайте свойства экипировки

Diablo IV четко обозначает характеристики снаряжения: вы без проблем поймете, стоит ли заменить один из предметов экипировки на новенький, только что выпавший. Однако на всякий случай напомним, что стоит обращать внимание на дополнительные бонусы, особенно в случае предметов высших тиров. Они дают не только повышенный урон или защиту, но и другие специфические баффы. Кроме того, важно помнить, улучшено ли ваше снаряжение. Например, если вы подобрали оружие, которое всего на пару очков урона хуже, чем прокачанное нынешнее, то его стоит оставить и прокачать позже — оно будет лучше.

Постарайтесь прокачать каждый регион до 2 уровня

Мир Diablo IV состоит из пяти регионов, и каждый предлагает свои подземелья, крепости и другие побочные задания. В меню карты вы можете найти награды региона, которые выдаются в зависимости от того, какой процент контента в этом регионе вы прошли. Пожалуй, не стоит сразу пытаться прокачать новый регион полностью, но рекомендуем дотянуть каждый хотя бы до 2 уровня — наградой за это станет дополнительный заряд целебной фляжки. Это важно на ранних уровнях, особенно если вы играете в одиночку.

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Не бойтесь сбрасывать навыки персонажа на первых порах

Развитие персонажа — важнейший элемент Diablo, но для многих новых игроков он также является самым напряженным. Огромное древо навыков, несколько опций на каждом уровне, куча бонусов и нюансов поменьше. К счастью, в начале прохождения ваш билд не так важен, как можно подумать, и вы можете сбросить навыки в любой момент, заплатив немного золота. Да, плата за сброс станет гораздо на высоких уровнях, но поначалу она составляет всего пару тысяч монет. Поэтому не бойтесь экспериментировать!

Прокачайте пассивные свойства для навыков пораньше

Продолжая разговор о древе навыков, одни из самых важных опций для прокачки — это пассивные свойства, которые модифицируют активные навыки. Каждый активный навык может получить всего один бонус, и они серьезно влияют на то, как работают навыки.

Blizzard Entertainment

Обязательно зачищайте подземелья

Изучая мир Diablo IV, вы будете часто натыкаться на подземелья, которые отмечаются на карте значком ворот. Каждое подземелье награждает игрока уникальным аспектом, и некоторые из них доступны строго определенным классам. Конечно, не факт, что вы получите тот аспект, что подойдет конкретно вашему персонажу, однако подземелья все равно стоит зачищать ради солидного количества опыта и как минимум одного сундука с добычей.

Исследуйте окружающий мир

Diablo IV немного отличается от предыдущих игр серии. Тогда как прошлые игры франшизы помещали игрока в новые локации по сюжету, четвертая предлагает открытый мир, который можно исследовать как заблагорассудится. Более того, тщательное изучение мира вознаграждается. Среди самых ценных находок — алтари Лилит, которые повышают уровень региона и дают персонажу перманентный бонус. Вы также можете отыскать материалы для крафтинга, подземелья, крепости и побочные задания.

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Всегда принимайте побочные задания

Одна из привычек, которые стоит выработать как можно быстрее — это прием всех побочных заданий в зоне досягаемости. Цели побочек отмечаются на карте синим восклицательным знаком, и большинство из них (как правило) не требует больших трат времени. Скорее всего, по пути к следующей сюжетной цели вы попадете в локацию и для побочной, поэтому не забывайте брать побочки всегда, когда есть возможность.

Участвуйте в мировых событиях

Оранжевой иконкой или кругом на карте отмечаются многопользовательские события. Чаще всего они предлагают игрокам отбиваться от больших групп противников, которые нападают волнами, и всегда награждают за участие сундуками с хорошей добычей. Вы также получите оболы, которые можно обменять на ключи для сундуков, разбросанных по Санктуарию.

Не растрачивайте оболы на разные предметы

Накопив приличную сумму оболов, вы сможете посетить торговца и обменять валюту на ценное снаряжение. Качество добычи зависит от воли случая, и вам часто будет попадаться экипировка, которой вы не захотите пользоваться. Для наиболее эффективного расхода оболов постарайтесь сосредоточиться на каком-то конкретном предмете экипировки, вроде оружия или нагрудной брони.