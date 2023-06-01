Blizzard покинул один из ведущих дизайнеров World of Warcraft

Автор отметил, что будет скучать по своей команде и жалеет, что не увидит дальнейшего развития коллег в роли дизайнеров. Однако он уверен, что его сотрудники «не пропадут» — в этом им поможет руководство. Сам Холинка намерен отдохнуть и провести время с семьёй, после чего он начнёт заниматься развитием новой студии с геймдизайнером Грегом Стритом.