Blizzard покинул один из ведущих дизайнеров World of Warcraft
Ведущий дизайнер сражений World of Warcraft Брайан Холинка покинул Blizzard после почти 11 лет работы в компании.
Автор отметил, что будет скучать по своей команде и жалеет, что не увидит дальнейшего развития коллег в роли дизайнеров. Однако он уверен, что его сотрудники «не пропадут» — в этом им поможет руководство. Сам Холинка намерен отдохнуть и провести время с семьёй, после чего он начнёт заниматься развитием новой студии с геймдизайнером Грегом Стритом.
Стрит ранее и сам работал с Blizzard над World of Warcraft и неанонсированным проектом, а затем перешёл к Riot Games, где выступал в роли исполнительного продюсера MMORPG по League of Legends.
Авторы не поделились деталями относительно планов про первые проекты собственной студии — пока у неё нет даже названия.