Русскоязычный канал Nintendo удалили с YouTube
В сети обратили внимание, что русскоязычный канал Nintendo был удалён с YouTube. Теперь его нельзя даже найти. При попытке зайти на канал будет выдана ошибка. То есть теперь нельзя в том числе посмотреть ранее вышедшие ролики Nintendo на русском языке.
К таким активным действиям Nintendo перешла после объявления от 31 мая. Тогда компания ещё раз заявила, что приняла решение окончательно свернуть деятельность своего российского отделения.
Nintendo — одна из компаний, которая приостановила свою деятельность в России после начала 2022 года. Сейчас в Nintendo нельзя создать новый русский аккаунт. Также из страны нельзя пользоваться магазином eShop, однако недавно компания разрешила скачивать ранее купленные игры.