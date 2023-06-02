Русскоязычный канал Nintendo удалили с YouTube

В сети обратили внимание, что русскоязычный канал Nintendo был удалён с YouTube. Теперь его нельзя даже найти. При попытке зайти на канал будет выдана ошибка. То есть теперь нельзя в том числе посмотреть ранее вышедшие ролики Nintendo на русском языке.

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К таким активным действиям Nintendo перешла после объявления от 31 мая. Тогда компания ещё раз заявила, что приняла решение окончательно свернуть деятельность своего российского отделения.