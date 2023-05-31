В Crusader Kings 3 бедные дети не будут учиться в университете

Paradox выпустила патч 1.9.1 «Копьё» к исторической стратегии Crusader Kings 3. И в него внесены правки ошибок и баланса, улучшения интерфейса и ряд новых особенностей игрового процесса.

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В частности, теперь мстительные правители будут более склонны отбирать титулы у арестованных вассалов и предателей. Искусственный интеллект больше не будет отправлять в университеты детей из бедных семей. А событие «Дикий ребёнок» будет случаться намного реже.

На карте мира появляются «точки интереса», за посещение которых предусмотрена награда. А события-предзнаменования могут заранее дать понять, что с персонажем может случиться нечто ужасное. К примеру, возникнут события недееспособности или внезапной смерти.

Боевые командиры теперь могут умереть вне боя, если они нездоровы, к примеру, из-за старости, или не приспособлены к соответствующей местности.