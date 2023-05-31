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Компания Nintendo закрыла доступ к российской версии официального сайта

Японский разработчик игровых консолей Nintendo рассказал, как будет работать в России в дальнейшем. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе уточнили, что с 31 мая будет отключен официальный портал компании, предназначенный для российских клиентов.

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Кроме того, с сегодняшнего дня отключается возможность создания клиентами новых учетных записей с указанием РФ в качестве страны проживания пользователя.

Вместе с тем, отметили в компании, цифровой магазин Nintendo eShop будет функционировать, но часть возможностей станет недоступной.

В частности, пользователи смогут повторно загружать приобретенный в официальном магазине цифровой контент.

Ранее сообщалось, что голландский инженер создал реплику рабочей станции IBM. Для своего проекта он применил порт шутера Doom, предназначенного для приставки Game Boy Advance от Nintendo.

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