Компания Nintendo закрыла доступ к российской версии официального сайта
Японский разработчик игровых консолей Nintendo рассказал, как будет работать в России в дальнейшем. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу компании.
В пресс-службе уточнили, что с 31 мая будет отключен официальный портал компании, предназначенный для российских клиентов.
Кроме того, с сегодняшнего дня отключается возможность создания клиентами новых учетных записей с указанием РФ в качестве страны проживания пользователя.
Вместе с тем, отметили в компании, цифровой магазин Nintendo eShop будет функционировать, но часть возможностей станет недоступной.
В частности, пользователи смогут повторно загружать приобретенный в официальном магазине цифровой контент.
Ранее сообщалось, что голландский инженер создал реплику рабочей станции IBM. Для своего проекта он применил порт шутера Doom, предназначенного для приставки Game Boy Advance от Nintendo.