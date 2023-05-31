Японский разработчик игровых консолей Nintendo рассказал, как будет работать в России в дальнейшем. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе уточнили, что с 31 мая будет отключен официальный портал компании, предназначенный для российских клиентов.

Кроме того, с сегодняшнего дня отключается возможность создания клиентами новых учетных записей с указанием РФ в качестве страны проживания пользователя.

Вместе с тем, отметили в компании, цифровой магазин Nintendo eShop будет функционировать, но часть возможностей станет недоступной.

В частности, пользователи смогут повторно загружать приобретенный в официальном магазине цифровой контент.