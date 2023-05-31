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Жалобы игроков вынудили авторов Deep Rock Galactic переделать платные раскраски

Платные косметические предметы вызывают множество споров среди игроков. Фанаты CS:GO, например, готовы тратить тысячи долларов на открытие кейсов с камуфляжами для оружия, а ждущие Diablo IV игроки пожаловались на цены в 28 долларов за некоторые комплекты.

Жалобы игроков вынудили авторов Deep Rock Galactic переделать платные раскраски
© Игромания.ру

Негативно отнеслись к новым раскраскам игроки Deep Rock Galactic. Анонсированный набор Decontaminator Pack вызвал негодование фанатов: косметические предметы в них посчитали сделанными на скорую руку, а работу авторов назвали экономной. Пользователи отмечают скучный внешний вид, не выделяющийся среди других платных комплектов.

Разработчики заявили, что понимают желание игроков, поддерживающих студию деньгами, выделяться, поэтому прислушались к критике и изменили набор. Они уже опубликовали сравнение прошлой и новой версий, а также отметили, что предыдущий вариант тоже будет доступен в игре.

Фанаты остались довольны таким решением. Decontaminator Pack выйдет 15 июня на PC и 22 июня на консолях. Тогда же начнётся и новый сезон. Кооперативный шутер Deep Rock Galactic доступен на PC, PlayStation и Xbox. Сейчас студия трудится над одиночным спин-оффом Deep Rock Galactic: Survivor.

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