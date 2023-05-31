Раскрыты характеристики VR-шлема Apple

Аналитик Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг раскрыл характеристики гарнитуры смешанной реальности (MR) Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

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По словам специалиста, шлем виртуальной и дополненной реальности Apple будет оснащен двумя дисплеями Micro OLED — на каждый глаз пользователя. Экраны получат диагональ 1,4 дюйма, яркость 5000 нит и будут иметь плотность 4000 пикселей на дюйм. Новое устройство должны анонсировать на WWDC 2023 5 июня.

Янг отметил, что с пиковой яркостью 5000 нит гарнитура VR и AR «не ослепит пользователей», но обеспечит «превосходную контрастность и более яркие цвета». Журналисты MacRumors отметили, что существующие шлемы виртуальной и дополненной реальности имеют гораздо менее яркие дисплеи: так, HoloLens 2 получила яркость 500 нит, PSVR 2 от Sony — около 265 нит.

«Если гарнитура действительно будет иметь яркость в 5000 нит, ее устройство предложит возможности отображения картинки, с которыми не могут сравниться конкуренты», — отметили авторы.

Также журналисты отметили, что высокая яркость будет обеспечивать хорошую работу HDR.