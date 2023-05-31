В GTA 6 могут добавить революционную технологию из The Witcher 3

Пользователь твиттера GTAVI_Countdown поделился новым слухом о GTA 6. По его словам, в игре может появиться динамическая система роста волос. В качестве примера был приложен кадр с 3D-моделями художника Хоссейна Дибы. На нем показаны главные герои GTA 6 с волосами разной длины.

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Для Rockstar это будет вторая игра с подобной технологией. Ранее ее добавили в Red Dead Redemption 2 — по мере игры у Артура Моргана отрастает борода и волосы на голове, а при желании игроки могут посетить цирюльника, чтобы сделать желаемый образ. Аналогичная система есть и в The Witcher 3 от CD Projekt RED.

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Таким образом, возможности кастомизации в GTA 6 выйдут на новый уровень реализма. Если в предыдущих частях серии можно было один раз выбрать стрижку до конца игры, то в шестой части ваш персонаж будет меняться прямо на глазах.