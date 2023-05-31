Названа вероятная причина утечки сборки S.T.A.L.K.E.R. 2 в Сеть

Зашифрованная сборка шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могла попасть в открытый доступ из-за ошибки самих разработчиков, GSC Game World. Об этом сообщает 3DNews.

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Накануне ссылку на билд опубликовали в сообществе «Вестник "Того Самого Сталкера"», хотя в самой группе причастность к сливу отрицают. Блогер Антишнапс заявил, что сборку они получили «через поисковик торрентов» — он проследил источник утечки до англоязычного Discord-сервера, один из участников которого рассказал, что раздача находилась на торрент-трекере.

Отметим, что с помощью поисковика BTDigg действительно можно найти ряд раздач вроде подобных зашифрованных сборок. Однако как они оказываются в открытом доступе — пока остается только гадать.

По версии Антишнапса, сотрудники GSC Game World для переброски крупных файлов используют торрент-клиенты. Однако в этом случае разработчики не сделали раздачу частной, из-за чего поисковик обнаружил ее. В качестве доказательства он опубликовал скриншот пражского IP-адреса, с которого ведется раздача — с прошлой осени штаб-квартира украинского разработчика находится именно там.