Игры для Nintendo Switch теперь можно запустить на Android

Разработчики уже опробовали работу эмулятора в таких играх для Nintendo Switch, как TES V: Skyrim, Animal Crossing: New Horizon, Mario Kart 8: Deluxe, Diablo III, а также The Legend of Zelda: Breathe of the Wild и не только. На флагманском смартфоне Samsung Galaxy S23 игры работали с фреймрейтом от 18 до 60 кадров в секунду.