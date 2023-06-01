Игры для Nintendo Switch теперь можно запустить на Android

Разработчики эмулятора Yuzu выпустили мобильную версию своего продукта, который позволяет запускать игры для приставки Nintendo Switch на Android-смартфонах. Сообщение об этом появилось на сайте проекта Yuzu.

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Эмулятор уже доступен для скачивания в Google Play. Существуют две версии программы – платная и бесплатная. Платная стоит 399 руб. и отличается тем, что имеет ранний доступ к новейшим функциям эмулятора.

Для стабильной работы Yuzu требуется смартфон с Android 11 и новее, минимум 8 ГБ оперативной памяти, а также процессор не слабее Qualcomm Snapdragon 865. Поддержки отличных от Qualcomm процессоров на текущей момент в Yuzu не имеется.