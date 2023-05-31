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Игроков взбесила высокая стоимость отдельных скинов в Diablo 4

Игроки обратили внимание на цену косметических наборов экипировки в Diablo 4, которая иногда доходит до 28 долларов.

Игроков взбесила высокая стоимость отдельных скинов в Diablo 4
© Игромания.ру

Причём подобные наборы обошли по стоимости даже скины из Overwatch 2, что вызвало мало радости среди фанатов. В самой Diablo 4 есть и менее дорогие сеты, а сама экипировка (похоже) не даёт преимуществ в геймплее, однако подобная тенденция всё равно расстроила многих.

Пользователи в комментариях к оригинальным постам о магазине Diablo 4 и ценах Blizzard отмечают, что не собираются покупать подобные вещи в принципе — и советуют этого не делать и другим.

Кстати, авторы игры ещё недавно запустили коллаборацию с KFC, где через покупки в сети питания можно открыть косметические предметы — причём для их получения требуется потратить на менее 5 долларов.

Кроме того, для игры недавно вышел небольшой геймплейный трейлер, где продемонстрировали возможности DLSS 3.

Релиз самой Diablo 4 состоится 6 июня для PlayStation, Xbox и PC, а обладатели отдельных изданий получат доступ к новинке 2 числа — уже стартовала предзагрузка игры. Журналисты, кстати, остались весьма довольны свежей частью серии.

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