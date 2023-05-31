Razer выпустила игровые TWS-наушники с подсветкой за $199

Razer представила свою новую игровую TWS-гарнитуру под названием Razer Hammerhead Pro HyperSpeed, которая обещает высокую скорость передачи звука и интересные функции. Эти наушники предназначены для смартфона, компьютера или игровой приставки.

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Главной особенностью Razer Hammerhead Pro HyperSpeed является USB-донгл, который обеспечивает передачу звука по радиоканалу с минимальной задержкой. Кроме того, гарнитура поддерживает подключение по Bluetooth 5.3. Она оснащена 10-миллиметровыми драйверами и предлагает возможность одновременного соединения с двумя устройствами, а также функцию отключения звука входящих уведомлений. Razer Hammerhead Pro HyperSpeed поддерживает функцию активного шумоподавления (ANC) и режим прозрачности, а настраиваемая подсветка Razer Chroma позволяет кастомизировать внешний вид наушников.

Razer

Заявленная автономность гарнитуры составляет до 30 часов без использования ANC и подсветки при полностью заряженном кейсе. Сами наушники могут работать до 6,5 часов в режиме прослушивания музыки. Кейс можно заряжать через разъем Type-C или беспроводной аксессуар с поддержкой стандарта Qi.

Razer