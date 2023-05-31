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Создатели «Человека-паука 2» вдохновлялись поведением людей с зависимостями

Актёр Юрий Ловенталь, воплотивший образ Питера Паркера во многих играх, рассказал о том, что для работы над сиквелом «Человека-паука» Insomniac, он изучал поведение людей с зависимостями.

Создатели «Человека-паука 2» вдохновлялись поведением людей с зависимостями
© Игромания.ру

Такое вдохновение Ловенталю и разработчикам пришлось черпать ради изображения сцен, в которых супергерой носит костюм-симбиот. В нём, как известно, Паркер начинает вести себя не как обычный дружелюбный сосед. Когда Ловенталь просто впадал в ярость, то это звучало комично, поэтому команда решила обратиться к реальным зависимостям и посмотреть на поведение таких людей.

Ловенталь отметил, что сам он довольно счастливый парень, и до английского дубляжа Саске в «Наруто» он в основном играл «отважных молодых героев, с которыми не случилось ничего плохого». А вот для игры более сложных персонажей приходится «немного копаться».

«Человек-паук 2» получил свежий трейлер на недавнем шоу PlayStation. Разработчики пообещали скоро рассказать о точной дате релиза и предзаказах игры, которая выходит на PS5 этой осенью.

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