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Стартовала предварительная загрузка Diablo 4

Сегодня ночью в 02:00 МСК стартовала предварительная загрузка Diablo IV на всех актуальных платформах.

Стартовала предварительная загрузка Diablo 4
© Игромания.ру

К сожалению, геймеры, купившие игру на российский аккаунт в Battle.net могут столкнуться с проблемой во время попытки прямой загрузки. На этот случай наши коллеги из «Канобу» подготовили полезный гайд, который расскажет о том, как предзагрузить Diablo IV на российских BattleNet-аккаунтах. Сразу скажем, что для этого понадобится загрузить две дополнительные программы: .NET 6.0 Runtime и Battle.Net Installer.

Полноценный релиз Diablo IV состоится 6 июня на PlayStation, Xbox и PC, а те, кто предзаказал Deluxe и Ultimate издания, смогут начать играть в неё на несколько дней раньше, 2 июня. Напомним, что в игре заявлена русская озвучка.

Ранее журналисты поделились своими оценками Diablo IV — они остались очень довольны игрой, а на Opencritic её рекомендует 99% критиков.

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