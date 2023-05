В июне пользователи PS Plus бесплатно получат NBA 2K23 и ещё две игры

Портал PlayStation Access обнародовал список бесплатных игр июня для пользователей стандартной подписки PS Plus. С 6 июня пользователи сервиса смогут добавить в библиотеку и загрузить три игры — экономическую стратегию про динозавров Jurassic World Evolution 2, симулятор баскетбола NBA 2K23 и двухмерный самурайский экшен Trek to Yomi.

Sony недавно впервые раскрыла количество подписчиков разных тарифов PS Plus по отдельности. Результат вышел любопытным. Самым дорогим тарифом, PS Plus Premium (Deluxe), пользуются целых 8 млн человек, тогда как более оптимальной и дешёвой PS Plus Extra — 6,1 млн. Наибольшее количество пользователей, что логично, пользуется PS Plus Essential.