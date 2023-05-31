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В июне пользователи PS Plus бесплатно получат NBA 2K23 и ещё две игры

Портал PlayStation Access обнародовал список бесплатных игр июня для пользователей стандартной подписки PS Plus. С 6 июня пользователи сервиса смогут добавить в библиотеку и загрузить три игры — экономическую стратегию про динозавров Jurassic World Evolution 2, симулятор баскетбола NBA 2K23 и двухмерный самурайский экшен Trek to Yomi.

В июне пользователи PS Plus бесплатно получат NBA 2K23 и ещё две игры
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Бесплатные игры июня для подписчиков стандартного PS Plus

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation Access. Права на видео принадлежат PlayStation Access.

Sony недавно впервые раскрыла количество подписчиков разных тарифов PS Plus по отдельности. Результат вышел любопытным. Самым дорогим тарифом, PS Plus Premium (Deluxe), пользуются целых 8 млн человек, тогда как более оптимальной и дешёвой PS Plus Extra — 6,1 млн. Наибольшее количество пользователей, что логично, пользуется PS Plus Essential.

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